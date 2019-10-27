Квартальнов стал первым главным тренером, одержавшим 400 побед в истории КХЛ

Вчера, 26 октября, казанский «Ак Барс» на домашней площадке обыграл казахстанский «Барыс» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:2.

Для главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова эта победа стала 400-й в КХЛ. Дмитрий стал первым главным тренером, одержавшим 400 побед в истории КХЛ. Второе место занимает главный тренер «Спартака» Олег Знарок (370 побед), топ-3 замыкает прежний наставник казанского клуба Зинэтула Билялетдинов (360).

В пятёрку лучших тренеров КХЛ по выигранным матчам также входят главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов (299) и бывший тренер нескольких клубов КХЛ Андрей Назаров (271).

Десятку лучших дополняют Милош Ржига (267), Валерий Белоусов (221), Вячеслав Быков (201), Андрей Скабелка (196) и Игорь Никитин (184).