Квартальнов стал первым главным тренером, одержавшим 400 побед в истории КХЛ

Вчера, 26 октября, казанский «Ак Барс» на домашней площадке обыграл казахстанский «Барыс» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:2.
Для главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова эта победа стала 400-й в КХЛ. Дмитрий стал первым главным тренером, одержавшим 400 побед в истории КХЛ. Второе место занимает главный тренер «Спартака» Олег Знарок (370 побед), топ-3 замыкает прежний наставник казанского клуба Зинэтула Билялетдинов (360).
В пятёрку лучших тренеров КХЛ по выигранным матчам также входят главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов (299) и бывший тренер нескольких клубов КХЛ Андрей Назаров (271).
Десятку лучших дополняют Милош Ржига (267), Валерий Белоусов (221), Вячеслав Быков (201), Андрей Скабелка (196) и Игорь Никитин (184).
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