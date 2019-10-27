«Сибирь» — «Металлург»: стали известны составы команд

«Сибирь» и магнитогорский «Металлург» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоится сегодня, 27 октября, в Новосибирске. Начало — в 13:30 мск. Подопечные Ильи Воробьёва подходят к матчу с трёхматчевой серией побед.

«Сибирь»:



Красиков (Сятери);

Йокипакка — Логинов, Михайлов — Руохомаа — Казаков;

Алексеев — Морозов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;

Пиганович— Ермаков, Пельтола — Чесалин — Комаров;

Хабаров— Ефремов, Первушин— Зырянов— Романцев.

«Металлург»:



Кошечкин (Галимов);

Антипин — Береглазов, Мозякин — Нестрашил — Паршин;

Бирюков— Яковлев, Потехин — Расмуссен — Козун;

Дронов — Матушкин, Дорофеев — Локтионов — Кулёмин;

Минулин, Коробкин, Рожков — Любимов — Тимкин.