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«Люблю тебя, бро». Овечкин посидел на коленках у Бекстрёма

«Люблю тебя, бро». Овечкин посидел на коленках у Бекстрёма
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин опубликовал в «Инстаграме» фотографию, на которой сидит на коленях у шведского форварда Никласа Бекстрёма и обнимает его с улыбкой.

Статистика Александра Овечкина в регулярном сезоне НХЛ-2019/20

«Люблю тебя, бро», — подписал Овечкин совместную фотографию.

Фото также можно посмотреть в «инстаграме» Александра Овечкина

Статистика Никласа Бекстрёма в регулярном сезоне НХЛ-2019/20

Карьеры Овечкина и Бекстрёма развиваются параллельно уже долгое время. Овечкина выбрали на драфте-2005, Бекстрём стал игроком «Вашингтона» в 2007-м. С тех пор они вместе выступают за «Кэпиталз», в 2012 году также вместе играли за московское «Динамо» во время локаута и выиграли Кубок Стэнли в сезоне-2017/18.

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