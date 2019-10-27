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Расстроенный защитник «Лос-Анджелеса» Даути ударил себя клюшкой по шлему

Расстроенный защитник «Лос-Анджелеса» Даути ударил себя клюшкой по шлему
Хоккей / НХЛ 0

«Миннесота Уайлд» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз». Встреча состоялась на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 5:1.

В одном из эпизодов расстроенный защитник «Кингз» Дрю Даути ударил себя клюшкой по шлему.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Лос-Анджелеса»

В составе победителей отличились Мэтт Дамба, Эрик Стаал, Йоэль Эрикссон Эк, Микко Койву, Джаред Сперджен. Единственный гол в составе «Лос-Анджелес» забил Бен Хаттон. Результативная передача на счету Ильи Ковальчука.

Таким образом, «Миннесота» одержала третью победу в последних четырёх матчах. «Лос-Анджелес» в свою очередь потерпел второе поражение подряд.

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