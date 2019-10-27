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Кошечкин обновил рекорд «Металлурга» по продолжительности сухой серии

Кошечкин обновил рекорд «Металлурга» по продолжительности сухой серии
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» обыгрывает «Сибирь» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После первого периода команда Ильи Воробьёва впереди со счётом 2:0.

Продолжительность сухой серии голкипера «Магнитки» Василия Кошечкина составляет 211 минут 14 секунд. Таким образом, Василий обновил клубный рекорд. Ранее это достижение принадлежало Трэвису Скотту, не пропускавшему на протяжении 194 минут 40 секунд.

С Кошечкиным в воротах «Металлург» успешно провёл матчи с «Авангардом» (3:0), «Ак Барсом» (1:0 Б) и «Автомобилистом» (3:0). Вратарь не пропустил ни одной шайбы после грубой ошибки в матче с московским «Динамо» (3:6), которая принесла победу бело-голубым.

До матча с «Сибирью» 36-летний Кошечкин провёл 20 матчей в регулярном чемпионате, одержав семь побед. Он отражает 93,6% бросков, пропуская 1,89 шайбы за матч.

Кошечкин обновил рекорд «Металлурга» по продолжительности сухой серии в КХЛ
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