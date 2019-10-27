«Сибирь» — «Металлург»: Сятери заменил Красикова после первого периода

Магнитогорский «Металлург» обыгрывает «Сибирь» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После первого периода команда Ильи Воробьёва впереди со счётом 2:0.

В перерыве тренерский штаб новосибирской команды провёл замену вратаря — Харри Сятери сменил Алексея Красикова, который не справился с бросками Николая Кулёмина и Богдана Потехина.

Видео гола Потехина можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Команды начинали матч в следующих составах:

«Сибирь»



Красиков (Сятери);

Йокипакка — Логинов, Михайлов — Руохомаа — Казаков;

Алексеев — Морозов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;

Пиганович— Ермаков, Пельтола — Чесалин — Комаров;

Хабаров— Ефремов, Первушин— Зырянов— Романцев.



«Металлург»



Кошечкин (Галимов);

Антипин — Береглазов, Мозякин — Нестрашил — Паршин;

Бирюков— Яковлев, Потехин — Расмуссен — Козун;

Дронов — Матушкин, Дорофеев — Локтионов — Кулёмин;

Минулин, Коробкин, Рожков — Любимов — Тимкин.