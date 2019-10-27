«Сибирь» — «Металлург»: Сятери заменил Красикова после первого периода

Магнитогорский «Металлург» обыгрывает «Сибирь» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После первого периода команда Ильи Воробьёва впереди со счётом 2:0.
В перерыве тренерский штаб новосибирской команды провёл замену вратаря — Харри Сятери сменил Алексея Красикова, который не справился с бросками Николая Кулёмина и Богдана Потехина.
Видео гола Потехина можно посмотреть на официальном сайте КХЛ
Команды начинали матч в следующих составах:
«Сибирь»
Красиков (Сятери);
Йокипакка — Логинов, Михайлов — Руохомаа — Казаков;
Алексеев — Морозов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Пиганович— Ермаков, Пельтола — Чесалин — Комаров;
Хабаров— Ефремов, Первушин— Зырянов— Романцев.
«Металлург»
Кошечкин (Галимов);
Антипин — Береглазов, Мозякин — Нестрашил — Паршин;
Бирюков— Яковлев, Потехин — Расмуссен — Козун;
Дронов — Матушкин, Дорофеев — Локтионов — Кулёмин;
Минулин, Коробкин, Рожков — Любимов — Тимкин.
- 27 октября 2019
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