Барабанов — о серии поражений СКА: удача не на нашей стороне

Нападающий СКА Александр Барабанов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (3:4 ОТ) прокомментировал серию неудач «армейского» клуба.
«Два матча до этого не играл, поэтому желания было очень много. С ребятами легко было играть в пас, поэтому появились моменты и голы. Второй период мы сыграли просто ужасно — они нас полностью переиграли, закрывали в зоне. Все силы из нас, наверное, выбили в этом втором периоде. Думаю, это ключевой момент.
Серия поражений? Вроде все стараются, работают, мы много разговариваем. Но чего-то не хватает. Хотя тот же момент у меня в овертайме: забей — и вроде победа будет. Но в перекладину попал. Где-то, может, и удача не на нашей стороне. Но всё через работу, так что будем продолжать работать, по-другому никак», — цитирует Барабанова пресс-служба «армейского» клуба.
- 27 октября 2019
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