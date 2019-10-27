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«Сибирь» отыгралась с 0:2 и прервала победную серию «Магнитки»

«Сибирь» отыгралась с 0:2 и прервала победную серию «Магнитки»
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» проиграл «Сибири» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился в пользу команды Николая Завархуина со счётом 3:2 ОТ.

Гости дважды отличились в первом периоде. В перерыве тренерский штаб новосибирской команды провёл замену вратаря — Харри Сятери сменил Алексея Красикова, который не справился с бросками Николая Кулёмина и Богдана Потехина. В заключительной трети Василия Кошечкина пробил Юкка Пельтола, а спустя 39 секунд отличился Владимир Первушин. Автором победной шайбы стал всё тот же Пельтола, оформивший дубль в овертайме.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Кулёмин (Матушкин, Локтионов) – 08:59' (5x5)   0:2 Потехин (Дронов) – 19:42' (5x5)   1:2 Пельтола (Йокипакка, Руохомаа) – 50:53' (5x5)   2:2 Первушин (Романцев, Йокипакка) – 51:32' (5x5)   3:2 Пельтола – 60:48' (3x3)

«Магнитка» не смогла одержать пятую победу кряду, из них — четвёртую победу подряд с Кошечкиным в воротах. Ранее «Металлург» успешно провёл матчи с «Авангардом» (3:0), «Ак Барсом» (1:0 Б) и «Автомобилистом» (3:0). До первого гола Пельтолы вратарь не пропускал ни одной шайбы после грубой ошибки в матче с московским «Динамо» (3:6), которая принесла победу бело-голубым.

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