Пельтола: забивать всегда приятно, мой первый гол придал «Сибири» энергии

Нападающий новосибирской «Сибири» Юкка Пельтола прокомментировал победный домашний матч с магнитогорским «Металлургом» (3:2 ОТ), в ходе которого «Сибирь» проигрывала со счётом 0:2.



«Тяжелая победа для «Сибири». Начали матч медленно, но затем смогли прибавить, сделали камбэк, сделали возможной победу и выиграли. Я забиваю три матча подряд? Забивать всегда приятно, а особенно сегодня, потому что первый гол придал импульс команде и мы смогли отыграться. Конечно, это прибавляет мне уверенности. Что случилось с командой в первой и второй двадцатиминутках? Второй период был хорошим, в первом получились неудачные первые 10 минут. В третьем мы добавили в энергии, в движении, и всё получилось.



Думаю ли я о том, чтобы вернуться в первое звено? Мне комфортно там, где я сейчас играю. Мы трудимся, работаем, выкладываемся, пытаемся создавать голевые моменты», — передаёт слова Пельтолы корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

На счету Пельтолы четыре гола в последних трёх матчах.