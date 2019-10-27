Пельтола: забивать всегда приятно, мой первый гол придал «Сибири» энергии

Нападающий новосибирской «Сибири» Юкка Пельтола прокомментировал победный домашний матч с магнитогорским «Металлургом» (3:2 ОТ), в ходе которого «Сибирь» проигрывала со счётом 0:2.
«Тяжелая победа для «Сибири». Начали матч медленно, но затем смогли прибавить, сделали камбэк, сделали возможной победу и выиграли. Я забиваю три матча подряд? Забивать всегда приятно, а особенно сегодня, потому что первый гол придал импульс команде и мы смогли отыграться. Конечно, это прибавляет мне уверенности. Что случилось с командой в первой и второй двадцатиминутках? Второй период был хорошим, в первом получились неудачные первые 10 минут. В третьем мы добавили в энергии, в движении, и всё получилось.
Думаю ли я о том, чтобы вернуться в первое звено? Мне комфортно там, где я сейчас играю. Мы трудимся, работаем, выкладываемся, пытаемся создавать голевые моменты», — передаёт слова Пельтолы корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
На счету Пельтолы четыре гола в последних трёх матчах.
- 27 октября 2019
-
17:55
-
17:23
-
17:16
-
16:53
-
16:49
-
16:46
-
16:45
-
16:37
-
15:53
-
15:06
-
15:00
-
14:27
-
14:18
-
14:00
-
13:28
-
13:17
-
13:02
-
12:52
-
12:15
-
12:01
-
11:44
-
11:15
-
11:00
-
10:36
-
10:10
-
10:01
-
09:45
-
09:20
-
09:06
-
08:45
-
08:25
-
08:04
-
07:28
-
07:15
-
07:01