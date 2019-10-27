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17:00 Мск
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«Авангард» — ЦСКА: известны составы команд

«Авангард» — ЦСКА: известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» и ЦСКА определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Балашихе. Встреча состоится сегодня, 27 октября, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В первом матче сезона омичи обыграли ЦСКА в Москве со счётом 3:1.

«Авангард»:

Бобков (Судницин);
Бондарев — Покка, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;
Пивцакин — Франсон, Широков — Семёнов — Андригетто;
Мартынов — Войнов, Дедунов — Стась — Потапов;
Щербак — Пьянов — Кошелев.

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);
Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Григоренко;
Науменков — Марченко, Попов — Калинин — Телегин;
Романов — Нестеров, Слепышев — Светлаков — Окулов;
Чмыхов, Мамин — Карнаухов — Толчинский, Соркин.

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