«Авангард» — ЦСКА: известны составы команд

«Авангард» и ЦСКА определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Балашихе. Встреча состоится сегодня, 27 октября, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В первом матче сезона омичи обыграли ЦСКА в Москве со счётом 3:1.

«Авангард»:



Бобков (Судницин);

Бондарев — Покка, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;

Пивцакин — Франсон, Широков — Семёнов — Андригетто;

Мартынов — Войнов, Дедунов — Стась — Потапов;

Щербак — Пьянов — Кошелев.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Григоренко;

Науменков — Марченко, Попов — Калинин — Телегин;

Романов — Нестеров, Слепышев — Светлаков — Окулов;

Чмыхов, Мамин — Карнаухов — Толчинский, Соркин.