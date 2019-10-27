И. Воробьёв: теперь понятно, почему «Сибирь» так высоко располагается в таблице

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал выездное поражение своей команды в матче с «Сибирью» (2:3 ОТ). В ходе этого матча «Металлург» вёл со счётом 2:0, но не сумел удержать преимущество.
«После сегодняшней игры стало понятно, почему «Сибирь» так высоко располагается в турнирной таблице. Немного нас не хватило сегодня, очень напряжённые игры, идут одна за одной. Был моментик в овертайме — не забили, а затем в обратную сторону получили. Проблем у нас в начале сезона было много, целый ком. Будем надеяться, что баланс защитников мы нашли.
Не думаю, что полевые игроки полагались на непробиваемость Кошечкина. Скорее, сил у нас не хватило. У Верещагина рецидив. Надеюсь, завтра выйдет кататься. У нас лазарет не самый маленький, это если аккуратно выражаться. Мы даже не можем никому дать передышки», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» располагается на четвёртой строчке, имея 28 очков в 20 матчах. «Магнитка» находится на седьмом месте (23 очка в 23 матчах).
- 27 октября 2019
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