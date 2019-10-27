Саюстов: «Сибирь» проспала начало матча с «Металлургом»

Нападающий «Сибири» Дмитрий Саюстов подвёл итоги домашнего матча с «Металлургом» (3:2 ОТ).



«Проспали начало. Вышли немного неготовыми. «Металлург» сразу же нас наказал за свои ошибки, два гола с пятака забили — это непозволительно для нашей команды. Каждый раз смотрим видео, разбираем всё, но, наверное, где-то концентрацию теряем.



Тренеры сказали нам, что это уже не та «Магнитка», которая была в начале сезона. Они сейчас на ходу, более правильно играют в средней зоне, у них меньше провалов — три игры подряд сыграли на ноль.



Просили нас создать трафик перед Кошечкиным. В первых двух периодах это не получалось, но в третьем спокойно закрыли, и Пельтола подставил клюшку, забили гол. Дальше уже пошли вперёд на кураже. Болельщики нас гнали вперёд, был полный стадион. Мы не имели права проигрывать. Все силы отдали, чтобы выиграть этот матч.



Есть ли силы на игру с «Автомобилистом»? Силы есть. У нас была перед сегодняшней игрой пауза, четыре дня готовились к ней. Третий период показателен — достали всё из себя. Завтра посмотрим на свои ошибки и будем готовиться к «Автомобилисту».



Как отреагировали на замену голкипера? У нас оба вратаря сильные. Пропустили голы не из-за вратаря, а из-за наших ошибок. Два раза потеряли игроков — это не вина Красикова. Сменили вратаря, чтобы встряхнуть команду», — сказал Саюстов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.

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