«Спартак» — «Динамо» Р: Карсумс получил «5+20» за толчок соперника на борт

В настоящее время в Москве проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» принимает рижское «Динамо».
На 9-й минуте нападающий красно-белых Мартиньш Карсумс заработал дисциплинарный штраф до конца матча. Форвард московского клуба получил «5+20» за толчок соперника на борт.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.
- 27 октября 2019
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