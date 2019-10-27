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«Динамо Мн» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
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«Спартак» — «Динамо» Р: Карсумс получил «5+20» за толчок соперника на борт

«Спартак» — «Динамо» Р: Карсумс получил «5+20» за толчок соперника на борт
Хоккей / КХЛ 0

В настоящее время в Москве проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» принимает рижское «Динамо».

На 9-й минуте нападающий красно-белых Мартиньш Карсумс заработал дисциплинарный штраф до конца матча. Форвард московского клуба получил «5+20» за толчок соперника на борт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

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