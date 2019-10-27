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Тренер «Далласа»: Радулов должен вернуть себе былую форму

Тренер «Далласа»: Радулов должен вернуть себе былую форму
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери поделился мнением о российском форварде команды Александре Радулове.

«Иногда кажется, что во время матча работаешь, но затем при просмотре видео понимаешь, что не двигаешь ногами и занимаешь не ту позицию. Радулов владеет шайбой, но когда вы в последний раз видели, что он её укрывает и идёт на ворота, заставляет соперника нарушить правила или находит передачей свободного Сегина? Всё это делает Радулов в своей лучшей форме, и он должен вернуться на эти позиции», — приводит слова Монтгомери официальный сайт НХЛ.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (0:3) Радулов провёл на льду 16 минут 57 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-1».

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