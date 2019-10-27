Тренер «Далласа»: Радулов должен вернуть себе былую форму
Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери поделился мнением о российском форварде команды Александре Радулове.
«Иногда кажется, что во время матча работаешь, но затем при просмотре видео понимаешь, что не двигаешь ногами и занимаешь не ту позицию. Радулов владеет шайбой, но когда вы в последний раз видели, что он её укрывает и идёт на ворота, заставляет соперника нарушить правила или находит передачей свободного Сегина? Всё это делает Радулов в своей лучшей форме, и он должен вернуться на эти позиции», — приводит слова Монтгомери официальный сайт НХЛ.
В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (0:3) Радулов провёл на льду 16 минут 57 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-1».
9 игроков, которые проваливают старт сезона НХЛ. Западная конференция
Радулов, Ничушкин, Тэйвз и другие.
- 27 октября 2019
-
18:20
-
17:55
-
17:23
-
17:16
-
16:53
-
16:49
-
16:46
-
16:45
-
16:37
-
15:53
-
15:06
-
15:00
-
14:27
-
14:18
-
14:00
-
13:28
-
13:17
-
13:02
-
12:52
-
12:15
-
12:01
-
11:44
-
11:15
-
11:00
-
10:36
-
10:10
-
10:01
-
09:45
-
09:20
-
09:06
-
08:45
-
08:25
-
08:04
-
07:28
-
07:15
Партнерский контент