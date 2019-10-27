«Спартак» обыграл рижское «Динамо» и продлил победную серию до четырёх матчей

«Спартак» принимал в Москве рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Олега Знарка. «Спартак» продлил победную серию до четырёх матчей, а рижский клуб проиграл впервые за три встречи.
«Спартак» открыл счёт на 3-й минуте стараниями Александра Хохлачёва, реализовавшего численный перевес. В концовке первого периода Илья Зубов укрепил преимущество московского клуба, а на старте второго игрового отрезка Ансель Галимов в третий раз огорчил голкипера рижан. В третьем периоде гости сократили отставание в счёте до минимума стараниями Виталия Павлова и Робертса Липсбергса.
29 октября «Спартак» примет в Москве «Йокерит», а рижский клуб в этот же день встретится в Латвии с «Куньлунь Ред Стар».
- 27 октября 2019
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