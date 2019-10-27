Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

ЦСКА одолел «Авангард» по буллитам и взял реванш за поражение в Кубке открытия

ЦСКА одолел «Авангард» по буллитам и взял реванш за поражение в Кубке открытия
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» принимал в Балашихе ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:1 Б в пользу столичного клуба.

Подопечные Игоря Никитина вышли вперёд в концовке первого периода усилиями Ивана Телегина. Команда Боба Хартли отыгралась на 49-й минуте после точного броска в исполнении Валентина Пьянова. Основное время и дополнительное завершилось вничью, и судьба противостояния решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне московского клуба.

29 октября «Авангард» проведёт выездной матч с московским «Динамо», а ЦСКА 31-го встретится в Новосибирске с «Сибирью».

Команды уже встречались друг с другом в нынешнем сезоне. 1 сентября омский клуб отпраздновал победу со счётом 3:1.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
Б
ЦСКА
Москва
0:1 Телегин (Дальбек) – 17:16' (5x5)   1:1 Пьянов (Пивцакин, Франсон) – 48:52' (5x5)   1:2 Слепышев – 65:00' (ПБ)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019