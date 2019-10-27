ЦСКА одолел «Авангард» по буллитам и взял реванш за поражение в Кубке открытия

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» принимал в Балашихе ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:1 Б в пользу столичного клуба.
Подопечные Игоря Никитина вышли вперёд в концовке первого периода усилиями Ивана Телегина. Команда Боба Хартли отыгралась на 49-й минуте после точного броска в исполнении Валентина Пьянова. Основное время и дополнительное завершилось вничью, и судьба противостояния решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне московского клуба.
29 октября «Авангард» проведёт выездной матч с московским «Динамо», а ЦСКА 31-го встретится в Новосибирске с «Сибирью».
Команды уже встречались друг с другом в нынешнем сезоне. 1 сентября омский клуб отпраздновал победу со счётом 3:1.
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 27 октября 2019
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