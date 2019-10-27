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Хет-трик Миллера помог «Куньлуню» нанести «Витязю» четвёртое поражение подряд

Хет-трик Миллера помог «Куньлуню» нанести «Витязю» четвёртое поражение подряд
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Витязь» принимал в Подольске «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей. Подмосковная команда потерпела четвёртое поражение подряд, а «Куньлунь» продлил победную серию до трёх матчей.

«Драконы» забросили две шайбы в первом периоде стараниями Эндрю Миллера, оформившего дубль. Во втором случае хоккеист реализовал численный перевес. Подмосковная команда ударно провела второй игровой отрезок и сумела отыграть дефицит благодаря голам Пекки Йормакки и Александра Сёмина, однако пропустила третью шайбу на последней секунде периода — Миллер оформил хет-трик. В третьем периоде Итан Верек забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев.

30 октября «Витязь» встретится в Подольске со СКА, а китайская команда 29-го числа сыграет в Риге с местным «Динамо».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 4
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Миллер (Брюле, Ип) – 02:56' (5x5)   0:2 Миллер (Ип, Мёрфи) – 10:01' (4x3)   1:2 Йормакка (Чернов, Евсеенков) – 25:17' (5x5)   2:2 Сёмин (Макеев, Аалтонен) – 32:14' (5x5)   2:3 Миллер (Брюле) – 39:22' (4x4)   2:4 Верек (Палола) – 51:07' (5x5)
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