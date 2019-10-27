Хет-трик Миллера помог «Куньлуню» нанести «Витязю» четвёртое поражение подряд

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Витязь» принимал в Подольске «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей. Подмосковная команда потерпела четвёртое поражение подряд, а «Куньлунь» продлил победную серию до трёх матчей.



«Драконы» забросили две шайбы в первом периоде стараниями Эндрю Миллера, оформившего дубль. Во втором случае хоккеист реализовал численный перевес. Подмосковная команда ударно провела второй игровой отрезок и сумела отыграть дефицит благодаря голам Пекки Йормакки и Александра Сёмина, однако пропустила третью шайбу на последней секунде периода — Миллер оформил хет-трик. В третьем периоде Итан Верек забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев.



30 октября «Витязь» встретится в Подольске со СКА, а китайская команда 29-го числа сыграет в Риге с местным «Динамо».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.