Знарок: доволен игрой «Спартак», за исключением третьего периода. Важная победа

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок поделился эмоциями после победы со счётом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо». После двух периодов московский клуб выигрывал с разницей в три шайбы, но пропустил два гола в заключительной двадцатиминутке.



«За исключением третьего периода, довольны игрой. В принципе, да и в третьем периоде, кроме вот тех моментов, сумели выстоять и заработать два очка. Важная для нас победа по турнирной таблице. Благодарен ребятам, они молодцы.



Мы дали Фёдорову отдохнуть. Даже если нет сотрясения мозга, там всё равно был удар в голову. Он молодец, принял удар на себя. Думаю, что в следующем матче будет играть», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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