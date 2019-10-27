А. Галимов: как сказал Знарок: «За два периода спасибо, а третий – на валидоле»

Нападающий «Спартака» Ансель Галимов поделился впечатлениями от домашнего матча с рижским «Динамо» (3:2).
«Как сказал Знарок: «За два периода спасибо, а третий — на валидоле». Не думаю, что была расслабленность в третьем периоде. Просто они докопали момент на пятаке, забили гол, и после этого мы ещё раз сразу пропустили. В хоккее такое бывает.
Дальше сумели вытерпеть, приняли на себя много бросков. Надо было не давать им повода с 0:3 отыгрываться, не нужно расслабляться. Не имеем права так играть. Пока я здесь нахожусь, у нас все игры были на валидоле.
После четвёртой победы подряд ощущения как после четвёртой победы подряд. Идёт сезон, бывают хорошие и плохие игры. Главное — выполнять установку тренера, а результат тогда придёт.
От игры к игре набираю физическую форму, чувствую себя всё лучше, но пока не в оптимальной форме. Ещё есть над чем нужно работать и куда добавлять», — передаёт слова Галимова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 27 октября 2019
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