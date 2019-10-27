Слепышев — о сборной: постараюсь зацепиться за место в команде, если дадут шанс

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев поделился впечатлениями от матча с «Авангардом» (2:1 Б).



«Хороший матч, хороший соперник. Считаю, что игра удалась. Вспомнился финал плей-офф. Мы взяли реванш за первый матч в этом сезоне, довольны победой. Можно было и забить больше, и ещё пропустить. Но игра так сложилась, 1:1 в основное время. Счёт по игре.



Я делал то, что получается, во время послематчевых бросков. Только бросал, а не шёл в обвод? У меня есть ещё пара вариантов. Но зачем сразу всё раскрывать? Здорово, что и меня, и Бобкова позвали в сборную. Там ещё потренируюсь буллиты забивать.



Дадут шанс, постараюсь помочь сборной. Я уже ездил на Евротур, здорово, что снова вызвали. Это шанс проявить себя, зацепиться за место в команде на следующие турниры. Всегда с удовольствием едешь в сборную», — передаёт слова Слепышева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

Буллиты Слепышева – приговор для «Авангарда». Омск снова проиграл Хоккеисты Боба Хартли не справились с ЦСКА, хотя проявили характер и сравняли счёт в ходе встречи.