Хартли: не живу прошлым, но ЦСКА по-прежнему лучший клуб в КХЛ

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги домашнего матча с ЦСКА (1:2 Б).
«Горжусь, как мы сражались. Прибавляли по ходу матча, играли всё сильнее. Понравилось, как провели третий период. ЦСКА — очень сильный соперник, против которого всегда сложно играть. Они мало пропускают, не дают много создать. Когда игра переходит в овертайм и серию буллитов, то я всегда повторяю, что это лотерея. Можно сравнить это с подбрасыванием монетки.
Вспоминал ли про матчи с ЦСКА в плей-офф? Не живу прошлым, но ЦСКА по-прежнему лучший клуб в КХЛ. У них все здорово действуют и в нападении, и в обороне, шикарная командная игра. Когда встречаешься с таким соперником, то это прекрасный опыт и для твоей команды. За две встречи с ЦСКА в этом сезоне мы взяли три очка из четырёх возможных. Думаю, не многие команды могут похвастать таким результатом», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 27 октября 2019
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