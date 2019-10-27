Хартикайнен: реализация — проблема «Салавата Юлаева»

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен оценил игру команды в матче с минским «Динамо» (3:2 ОТ).



«Тяжёлая игра, у нас были моменты в первом периоде, но мы не смогли их реализовать. Реализация — проблема не только сегодняшней игры. Трудно сказать, почему у нас очень низкий процент реализации бросков. Минск же смог отличиться вначале. Сегодня у нас получилось большинство, оно было хорошим. Хорошо, что мы смогли отыграться. Не так легко возвращаться в игру после 0:2, но мы смогли забить в большинстве, это командная победа. Ещё «Салават» смог выстоять две минуты в формате «3 на 5», что тоже немаловажно.



Готовы ли к «Сочи»? Я не так пристально слежу за «Сочи», мы выступаем в разных конференциях. Это будет наша вторая игра на выезде, хорошо туда ехать после победы», — сказал Хартикайнен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Литавором.