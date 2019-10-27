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«Трактор» переместился на последнее место в Восточной конференции

«Трактор» переместился на последнее место в Восточной конференции
Хоккей / КХЛ 0

После очередного игрового дня в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Трактор» опустился на последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

Это произошло после того, как «Куньлунь Ред Стар» обыграл на выезде «Витязь» со счётом 4:2. В составе победителей хет-триком отметился нападающий Эндрю Миллер.

Челябинский клуб занимает последнее место на Востоке. В 25 матчах подопечные Петериса Скудры набрали 20 очков. У «Амура» 21 очко, при этом хабаровский клуб начал сезон с девяти поражений. У «Автомобилиста» и «Куньлуня» по 22 очка.

«Трактор» проиграл шесть из последних семи матчей. Ближайшая встреча с участием челябинского клуба состоится 30 октября. Челябинский клуб сыграет дома с минским «Динамо».

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