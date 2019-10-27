«Трактор» переместился на последнее место в Восточной конференции

После очередного игрового дня в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Трактор» опустился на последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.



Это произошло после того, как «Куньлунь Ред Стар» обыграл на выезде «Витязь» со счётом 4:2. В составе победителей хет-триком отметился нападающий Эндрю Миллер.



Челябинский клуб занимает последнее место на Востоке. В 25 матчах подопечные Петериса Скудры набрали 20 очков. У «Амура» 21 очко, при этом хабаровский клуб начал сезон с девяти поражений. У «Автомобилиста» и «Куньлуня» по 22 очка.



«Трактор» проиграл шесть из последних семи матчей. Ближайшая встреча с участием челябинского клуба состоится 30 октября. Челябинский клуб сыграет дома с минским «Динамо».

Кравцов уже в Челябинске. Сможет ли он встряхнуть «Трактор»? Местный воспитанник должен добавить уральскому клубу мастерства и эмоций.