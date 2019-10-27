Франсон: матч с ЦСКА дошёл до серии буллитов — тут уж всё на тоненького

Защитник «Авангарда» Коди Франсон поделился эмоциями после домашнего матча с ЦСКА (1:2 Б).
«У нас были кое-какие шероховатости. Против ЦСКА тяжело играть. Мы взяли одно очко. Конечно, всегда здорово заработать два, но встреча дошла до серии буллитов — тут уж всё на тоненького.
Конечно, когда в течение нескольких матчах мало забиваешь или много пропускаешь, то пытаешься найти выход из сложившейся ситуации. Конечно, мы стремимся, чтобы забивать больше. Здесь вопрос не только к линии нападения, но и ко всей команде.
У нас были хорошие моменты и до гола Пьянова, но вратарь соперника сыграл здорово. ЦСКА не позволяет соперникам многого, иногда нужен удачный отскок.
После травмы чувствую себя хорошо. Пару раз шайба слетала с крюка, но в остальном всё отлично», — сказал Франсон в интервью клубному телевидению.
- 27 октября 2019
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