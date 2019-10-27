Расписание матчей НХЛ на 27 октября 2019 года

27 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоится шесть матчей. Матч «Эдмонтон Ойлерз» — «Флорида Пантерз» начнётся 27 октября в 23:00 мск.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20



00:00 (мск). «Детройт Ред Уингз» — «Сент-Луис Блюз»

02:00. «Оттава Сенаторз» — «Сан-Хосе Шаркс»

02:00. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Бостон Брюинз»

02:00. «Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия Флайерз»

02:00. «Чикаго Блэкхоукс» — «Лос-Анджелес Кингз»

03:00. «Вегас Голден Найтс» — «Анахайм Дакс»

С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон Кэпиталз».