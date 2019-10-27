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Расписание матчей НХЛ на 27 октября 2019 года

Расписание матчей НХЛ на 27 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

27 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоится шесть матчей. Матч «Эдмонтон Ойлерз» — «Флорида Пантерз» начнётся 27 октября в 23:00 мск.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

00:00 (мск). «Детройт Ред Уингз» — «Сент-Луис Блюз»

НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2019, понедельник. 00:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Не начался
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис

02:00. «Оттава Сенаторз» — «Сан-Хосе Шаркс»

НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2019, понедельник. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Не начался
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе

02:00. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Бостон Брюинз»

НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2019, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Бостон Брюинз
Бостон

02:00. «Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия Флайерз»

НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2019, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия

02:00. «Чикаго Блэкхоукс» — «Лос-Анджелес Кингз»

НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2019, понедельник. 02:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Не начался
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес

03:00. «Вегас Голден Найтс» — «Анахайм Дакс»

НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2019, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Анахайм Дакс
Анахайм

С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон Кэпиталз».

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