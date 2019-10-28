Передача Зайцева помогла «Оттаве» уверенно обыграть «Сан-Хосе»
«Оттава Сенаторз» победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 5:2 (2:1, 2:1, 1:0) в пользу хозяев. «Шаркс» потерпели четвёртое поражение в последних пяти матчах.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
По три балла за результативность в составе победителей набрали Ник Пол (2+1) и Брэди Ткачук (1+2). Голкипер «Сенаторз» Крэйг Андерсон отразил 34 броска из 36.
Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев провёл на льду 25 минут 6 секунд, совершил 5 силовых приёма, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «+2». Владислав Наместников не отметился результативными действиями.
НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2019, понедельник. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Браун (Зайцев, Пол) – 06:34' (5x5) 1:1 Кейн (Бёрнс, Кутюр) – 09:30' (5x3) 2:1 Пол (Ткачук, Тирни) – 15:27' (5x5) 3:1 Пол (Браун) – 30:59' (5x5) 3:2 Лабанк (Бёрнс) – 33:14' (5x5) 4:2 Ткачук (Демело, Боровецки) – 39:09' (5x5) 5:2 Дюклер (Ткачук, Демело) – 56:36' (5x5)
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