Передача Зайцева помогла «Оттаве» уверенно обыграть «Сан-Хосе»

«Оттава Сенаторз» победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 5:2 (2:1, 2:1, 1:0) в пользу хозяев. «Шаркс» потерпели четвёртое поражение в последних пяти матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

По три балла за результативность в составе победителей набрали Ник Пол (2+1) и Брэди Ткачук (1+2). Голкипер «Сенаторз» Крэйг Андерсон отразил 34 броска из 36.

Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев провёл на льду 25 минут 6 секунд, совершил 5 силовых приёма, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «+2». Владислав Наместников не отметился результативными действиями.