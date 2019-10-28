«Бостон» победил «Рейнджерс», несмотря на гол Бучневича, у Панарина 2 передачи

«Бостон Брюинз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 7:4 (0:1, 4:0, 3:3) в пользу гостей. Для «Брюинз» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

По пять очков в составе победителей набрали Брэд Маршан (2+3) и Давид Пастрняк (0+5). Хет-трик оформил Патрис Бержерон.

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич набрал 2 (1+1) очка и окончил матч с показателем полезности «-2». Артемий Панарин нанёс два броска в створ ворот и отметился двумя результативными передачами. Голкипер «Нью-Йорка» Александр Георгиев провёл на льду 19 минут 14 секунд и отразил 9 бросков из 11.