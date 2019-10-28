«Бостон» победил «Рейнджерс», несмотря на гол Бучневича, у Панарина 2 передачи
«Бостон Брюинз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 7:4 (0:1, 4:0, 3:3) в пользу гостей. Для «Брюинз» эта победа стала третьей кряду.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
По пять очков в составе победителей набрали Брэд Маршан (2+3) и Давид Пастрняк (0+5). Хет-трик оформил Патрис Бержерон.
Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич набрал 2 (1+1) очка и окончил матч с показателем полезности «-2». Артемий Панарин нанёс два броска в створ ворот и отметился двумя результативными передачами. Голкипер «Нью-Йорка» Александр Георгиев провёл на льду 19 минут 14 секунд и отразил 9 бросков из 11.
НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2019, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 7
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Хэйли (Смит, Андерссон) – 10:19' (5x5) 1:1 Бержерон (Пастрняк, Маршан) – 20:11' (5x5) 1:2 Маршан (Пастрняк, Карло) – 21:08' (5x5) 1:3 Койл (Макэвой, Хара) – 29:27' (5x5) 1:4 Маршан (Койл, Дебраск) – 32:09' (5x5) 1:5 Хара (Пастрняк, Карло) – 40:43' (5x5) 2:5 Бучневич (Деанджело, Панарин) – 48:15' (5x5) 2:6 Бержерон (Маршан, Пастрняк) – 51:39' (5x5) 3:6 Крайдер (Деанджело, Бучневич) – 58:01' (5x4) 4:6 Шей (Панарин, Строум) – 58:22' (5x5) 4:7 Бержерон (Маршан, Пастрняк) – 59:15' (en)
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