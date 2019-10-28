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28 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» продлить победную серию до 7 матчей

28 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» продлить победную серию до 7 матчей
Хоккей / НХЛ 0

«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:3 (3:2, 2:0, 0:1) в пользу хозяев. Для «Айлендерс» эта победа стала седьмой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Голами в составе победителей отметились: Андерс Ли, Дерик Брассар, Росс Джонстон, Райан Пулок и Мэтью Барзал. Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 28 бросков из 31.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 25 минут 2 секунды, заблокировал 3 броска, совершил один силовой приём и окончил матч с показателем полезности «-1». Михаил Воробьёв не отметился результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2019, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Ворачек (Санхайм) – 01:07' (5x5)   1:1 Ли (Бойчак, Барзал) – 03:17' (5x5)   2:1 Брассар (Нельсон) – 04:22' (5x5)   3:1 Джонстон (Бардро) – 11:46' (5x5)   3:2 Конечны (Браун, Хейз) – 16:38' (5x5)   4:2 Пулок (Клаттербак, Пелеч) – 24:13' (5x5)   5:2 Барзал (Ли, Тэйвз) – 25:38' (5x5)   5:3 Жиру (ван Римсдайк, Ворачек) – 57:04' (5x5)
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