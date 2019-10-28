28 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» продлить победную серию до 7 матчей

«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:3 (3:2, 2:0, 0:1) в пользу хозяев. Для «Айлендерс» эта победа стала седьмой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Голами в составе победителей отметились: Андерс Ли, Дерик Брассар, Росс Джонстон, Райан Пулок и Мэтью Барзал. Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 28 бросков из 31.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 25 минут 2 секунды, заблокировал 3 броска, совершил один силовой приём и окончил матч с показателем полезности «-1». Михаил Воробьёв не отметился результативными действиями.