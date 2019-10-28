Российский форвард Прохоркин дебютировал в НХЛ
Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Николай Прохоркин провёл свой первый матч в НХЛ. Россиянин дебютировал в игре с «Чикаго Блэкхоукс».
В дебютном матче НХЛ Прохоркин провёл на площадке 14 минут и 28 секунд и не отметился результативными действиями.
Сама встреча, которая состоялась на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго, завершилась с разгромным счётом 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) в пользу «Чикаго».
Прохоркин был задрафтован «Лос-Анджелесом» в 2012 году под общим 121-м номером.
Николай — обладатель золотой медали Олимпийских игр 2018 года.
Напомним, хоккеист начинал сезон в АХЛ. В составе «Онтарио Рейн» он провёл 4 матча и отметился 2 результативными передачами.
В следующей игре «Лос-Анджелес Кингз» встретится с «Ванкувер Кэнакс».
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