Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Российский форвард Прохоркин дебютировал в НХЛ

Российский форвард Прохоркин дебютировал в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Николай Прохоркин провёл свой первый матч в НХЛ. Россиянин дебютировал в игре с «Чикаго Блэкхоукс».

В дебютном матче НХЛ Прохоркин провёл на площадке 14 минут и 28 секунд и не отметился результативными действиями.

Сама встреча, которая состоялась на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго, завершилась с разгромным счётом 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) в пользу «Чикаго».

Прохоркин был задрафтован «Лос-Анджелесом» в 2012 году под общим 121-м номером.

Николай — обладатель золотой медали Олимпийских игр 2018 года.

Напомним, хоккеист начинал сезон в АХЛ. В составе «Онтарио Рейн» он провёл 4 матча и отметился 2 результативными передачами.

В следующей игре «Лос-Анджелес Кингз» встретится с «Ванкувер Кэнакс».

«Чикаго» дома разгромил «Лос-Анджелес», у Ковальчука «-1»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019