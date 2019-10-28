Российский форвард Прохоркин дебютировал в НХЛ

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Николай Прохоркин провёл свой первый матч в НХЛ. Россиянин дебютировал в игре с «Чикаго Блэкхоукс».

В дебютном матче НХЛ Прохоркин провёл на площадке 14 минут и 28 секунд и не отметился результативными действиями.

Сама встреча, которая состоялась на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго, завершилась с разгромным счётом 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) в пользу «Чикаго».

Прохоркин был задрафтован «Лос-Анджелесом» в 2012 году под общим 121-м номером.

Николай — обладатель золотой медали Олимпийских игр 2018 года.

Напомним, хоккеист начинал сезон в АХЛ. В составе «Онтарио Рейн» он провёл 4 матча и отметился 2 результативными передачами.

В следующей игре «Лос-Анджелес Кингз» встретится с «Ванкувер Кэнакс».