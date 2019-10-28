44 сейва Гибсона не спасли «Анахайм» от поражения в матче с «Вегасом»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» нанёс поражение «Анахайм Дакс». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 5:2.

В составе победителей авторами голов Марк Стоун, Райан Ривз, Николя Руа, Вильям Карлссон и Пол Штясны. За «Анахайм» забили Райан Гецлав и Адам Хенрик. Голкипер гостей Джон Гибсон отразил 44 броска из 49.

Таким образом, «Вегас» одержал вторую победу за последние три матча. «Анахайм» в свою очередь потерпел четвёртое поражение за последние пять игр.

В следующем матче «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Монреаль Канадиенс», а «Анахайм Дакс» сыграет с «Виннипег Джетс».