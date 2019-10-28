44 сейва Гибсона не спасли «Анахайм» от поражения в матче с «Вегасом»
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» нанёс поражение «Анахайм Дакс». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 5:2.
В составе победителей авторами голов Марк Стоун, Райан Ривз, Николя Руа, Вильям Карлссон и Пол Штясны. За «Анахайм» забили Райан Гецлав и Адам Хенрик. Голкипер гостей Джон Гибсон отразил 44 броска из 49.
Таким образом, «Вегас» одержал вторую победу за последние три матча. «Анахайм» в свою очередь потерпел четвёртое поражение за последние пять игр.
В следующем матче «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Монреаль Канадиенс», а «Анахайм Дакс» сыграет с «Виннипег Джетс».
НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2019, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Гецлаф (Комтуа, Ритчи) – 04:12' (5x5) 1:1 Стоун – 04:46' (5x5) 2:1 Ривз (Каррье) – 07:40' (5x5) 3:1 Руа – 15:29' (5x5) 4:1 Карлссон (Смит, Маршессо) – 29:27' (5x4) 5:1 Штястны (Пасиоретти, Стоун) – 44:13' (5x4) 5:2 Хенрик (Терри) – 46:42' (5x5)
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