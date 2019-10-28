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Результаты матчей НХЛ за 27 октября 2019 года

Результаты матчей НХЛ за 27 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

27 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось семь матчей.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

«Эдмонтон Ойлерз» проиграл «Флориде Пантерз» — 2:6.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 23:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Экблад (Барков, Уигар) – 20:31' (5x5)   0:2 Бойл (Коннолли, Гаврилюк) – 21:58' (5x5)   0:3 Аккьяри – 22:36' (5x5)   0:4 Дадонов (Юбердо, Уигар) – 40:49' (5x5)   1:4 Нил (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 43:37' (5x4)   2:4 Драйзайтль (Бир, Макдэвид) – 53:18' (5x5)   2:5 Ватрано (Мальгин, Писик) – 58:36' (en)   2:6 Гаврилюк (Бойл, Коннолли) – 59:40' (5x5)

«Детройт Ред Уингз» потерпел восьмое поражение подряд, уступив «Сент-Луис Блюз — 4:5 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2019, понедельник. 00:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 5
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Шенн (О'Райлли, Перрон) – 02:07' (5x4)   0:2 Сэнфорд (Стин, О'Райлли) – 07:26' (5x5)   1:2 Гронек (Грин, Хиросе) – 30:04' (5x4)   1:3 О'Райлли (Перрон, Боумистер) – 31:39' (5x5)   2:3 Ларкин (Бертуцци, Хельм) – 41:44' (5x5)   3:3 Фильппула (Манта, Атанасиу) – 46:00' (5x5)   4:3 Бертуцци (Ларкин) – 51:51' (5x5)   4:4 О'Райлли (Перрон, Шварц) – 55:42' (5x4)   4:5 Перрон (Шенн, Пьетранджело) – 61:28' (3x3)

«Оттава Сенаторз» победила «Сан-Хосе Шаркс» — 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2019, понедельник. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Браун (Зайцев, Пол) – 06:34' (5x5)   1:1 Кейн (Бёрнс, Кутюр) – 09:30' (5x3)   2:1 Пол (Ткачук, Тирни) – 15:27' (5x5)   3:1 Пол (Браун) – 30:59' (5x5)   3:2 Лабанк (Бёрнс) – 33:14' (5x5)   4:2 Ткачук (Демело, Боровецки) – 39:09' (5x5)   5:2 Дюклер (Ткачук, Демело) – 56:36' (5x5)

«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Бостон Брюинз» — 4:7.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2019, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 7
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Хэйли (Смит, Андерссон) – 10:19' (5x5)   1:1 Бержерон (Пастрняк, Маршан) – 20:11' (5x5)   1:2 Маршан (Пастрняк, Карло) – 21:08' (5x5)   1:3 Койл (Макэвой, Хара) – 29:27' (5x5)   1:4 Маршан (Койл, Дебраск) – 32:09' (5x5)   1:5 Хара (Пастрняк, Карло) – 40:43' (5x5)   2:5 Бучневич (Деанджело, Панарин) – 48:15' (5x5)   2:6 Бержерон (Маршан, Пастрняк) – 51:39' (5x5)   3:6 Крайдер (Деанджело, Бучневич) – 58:01' (5x4)   4:6 Шей (Панарин, Строум) – 58:22' (5x5)   4:7 Бержерон (Маршан, Пастрняк) – 59:15' (en)

«Нью-Йорк Айлендерс» одолел «Филадельфию Флайерз» — 5:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2019, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Ворачек (Санхайм) – 01:07' (5x5)   1:1 Ли (Бойчак, Барзал) – 03:17' (5x5)   2:1 Брассар (Нельсон) – 04:22' (5x5)   3:1 Джонстон (Бардро) – 11:46' (5x5)   3:2 Конечны (Браун, Хейз) – 16:38' (5x5)   4:2 Пулок (Клаттербак, Пелеч) – 24:13' (5x5)   5:2 Барзал (Ли, Тэйвз) – 25:38' (5x5)   5:3 Жиру (ван Римсдайк, Ворачек) – 57:04' (5x5)

«Чикаго Блкэхоукс» победил «Лос-Анджелес Кингз» — 5:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2019, понедельник. 02:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
5 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Строум (Дебринкэт, Куккук) – 02:33' (5x5)   2:0 Кемпф (Нюландер, Кубалик) – 22:26' (5x5)   3:0 Строум (Дебринкэт) – 35:55' (5x5)   4:0 Дебринкэт (Строум, Карпентер) – 39:02' (5x5)   4:1 Уокер (Иафалло, Вагнер) – 43:35' (5x5)   5:1 Каджула – 57:53' (5x5)

«Вегас Голден Найтс» взял верх над «Анахайм Дакс» — 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2019, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Гецлаф (Комтуа, Ритчи) – 04:12' (5x5)   1:1 Стоун – 04:46' (5x5)   2:1 Ривз (Каррье) – 07:40' (5x5)   3:1 Руа – 15:29' (5x5)   4:1 Карлссон (Смит, Маршессо) – 29:27' (5x4)   5:1 Штястны (Пасиоретти, Стоун) – 44:13' (5x4)   5:2 Хенрик (Терри) – 46:42' (5x5)

С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон Кэпиталз».

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