Результаты матчей НХЛ за 27 октября 2019 года

27 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось семь матчей.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
«Эдмонтон Ойлерз» проиграл «Флориде Пантерз» — 2:6.
«Детройт Ред Уингз» потерпел восьмое поражение подряд, уступив «Сент-Луис Блюз — 4:5 ОТ.
«Оттава Сенаторз» победила «Сан-Хосе Шаркс» — 5:2.
«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Бостон Брюинз» — 4:7.
«Нью-Йорк Айлендерс» одолел «Филадельфию Флайерз» — 5:3.
«Чикаго Блкэхоукс» победил «Лос-Анджелес Кингз» — 5:1.
«Вегас Голден Найтс» взял верх над «Анахайм Дакс» — 5:2.
С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон Кэпиталз».
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