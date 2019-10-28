Результаты матчей НХЛ за 27 октября 2019 года

27 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось семь матчей.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20



«Эдмонтон Ойлерз» проиграл «Флориде Пантерз» — 2:6.

«Детройт Ред Уингз» потерпел восьмое поражение подряд, уступив «Сент-Луис Блюз — 4:5 ОТ.

«Оттава Сенаторз» победила «Сан-Хосе Шаркс» — 5:2.

«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Бостон Брюинз» — 4:7.

«Нью-Йорк Айлендерс» одолел «Филадельфию Флайерз» — 5:3.

«Чикаго Блкэхоукс» победил «Лос-Анджелес Кингз» — 5:1.

«Вегас Голден Найтс» взял верх над «Анахайм Дакс» — 5:2.

С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон Кэпиталз».