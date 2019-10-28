Кенневилль: Бобровский сегодня сделал несколько ключевых сейвов

Главный тренер клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Джоэль Кенневилль после выигранного матча с «Эдмонтон Ойлерз» (6:2) высоко оценил игру российского голкипера Сергея Бобровского. Бобровский отразил 24 из 26 бросков соперника.



«Бобровский сделал несколько ключевых сейвов в стартовом отрезке матча. Несколько бросков были особенно опасными и Бобровский с ними справился», — приводит слова Кенневиля официальный сайт клуба.



Ранее Сергей защищал цвета «Коламбус Блю Джекетс», в составе которого стал двукратным обладателем приза «Везина Трофи». В сезоне-2018/19 30-летний вратарь провёл 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 37 побед. Он отражал 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,58. В плей-офф Бобровский пропускал 2,41 шайбы за игру, отражая 92,5% бросков в 10 играх.



10 игроков, которые проваливают старт сезона НХЛ. Восточная конференция Лидеры «Нью-Джерси» забыли, как забивать голы, а Бобровский не тащит «Флориду».