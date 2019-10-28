Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Амур». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Форвард «Трактора» Фатеев оштрафован как зачинщик драки

Форвард «Трактора» Фатеев оштрафован как зачинщик драки
Хоккей / КХЛ 0

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод в матче челябинского «Трактора» и хабаровского «Амура», информирует официальный сайт лиги. Во втором периоде матча произошла драка между нападающим хозяев Егором Фатеевым и защитником гостей Никитой Камаловым. У 21-летнего Фатеева это была вторая драка за неделю.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Трактора» Егора Фатеева по п.3.4. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Зачинщик драки»), и подвергнуть денежному штрафу», — указано на официальном сайте лиги.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019