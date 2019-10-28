Форвард «Трактора» Фатеев оштрафован как зачинщик драки

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод в матче челябинского «Трактора» и хабаровского «Амура», информирует официальный сайт лиги. Во втором периоде матча произошла драка между нападающим хозяев Егором Фатеевым и защитником гостей Никитой Камаловым. У 21-летнего Фатеева это была вторая драка за неделю.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Трактора» Егора Фатеева по п.3.4. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Зачинщик драки»), и подвергнуть денежному штрафу», — указано на официальном сайте лиги.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.