Житник: советую Ничушкину посмотреть кассету с 76 голами Могильного за сезон

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о безголевой серии нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина, которая насчитывает 80 матчей.



«Прежде всего хотел бы поддержать Валерия, в психологическом плане ему сейчас очень тяжело. Я, хотя и защитник, где-то Ничушкина понимаю: у меня был сезон в „Баффало“, когда в 50 матчах забросил только одну шайбу и когда на каком-то отрезке эта единственная шайба начала очень сильно давить. В итоге как можно быстрее хочешь забросить вторую, нервничаешь, загоняешься — и это давление только мешает, всё валится из рук.



Безусловно, для форварда 80 матчей — это огромная серия. Но тут тоже нужно учитывать, какое игровое время получает хоккеист, в каком звене он выходит на лёд. В своё время у нас в „Баффало“ был Роб Рэй, я считаю, один из самых стабильных „полицейских“ лиги. Он в четвёртом звене играл по 5-7 минут, набирал под 300 штрафных минут и под пять очков за сезон. Были у него и помощники — Брэд Мэй и Мэттью Барнэби, силовики третьего звена, но они забивали уже под десять шайб. И так далее.



Я бы посоветовал Ничушкину кассету с нарезкой 76 шайб Александра Могильного из „Баффало“-1992/93. Посмотрел бы этот голевой конвейер — и может, где-то стало бы и проще», — цитирует Житника Russia-Hockey.

Болельщики требуют сделать Ничушкина тафгаем. Так от него будет польза Зарплату в $ 850 тыс надо как-то отрабатывать.