Бобровский: защитники облегчают мою работу, «Флорида» играет очень хорошо

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский поделился впечатлениями от выигранного матча с «Эдмонтон Ойлерз» (6:2).



«Парни были готовы к матчу и были очень энергичными. Мы упорно работали все 60 минут. Мои защитники облегчают мою работу. Они не дают соперникам пройти к воротам, не дают занять середину. Вся команда играла очень хорошо. Это хорошая победа для нас», — приводит слова Бобровского официальный сайт «Флориды».



Ранее Бобровский защищал цвета «Коламбус Блю Джекетс», в составе которого стал двукратным обладателем приза «Везина Трофи». В сезоне-2018/19 30-летний вратарь провёл 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 37 побед. Он отражал 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,58. В плей-офф Бобровский пропускал 2,41 шайбы за игру, отражая 92,5% бросков в 10 играх.

10 игроков, которые проваливают старт сезона НХЛ. Восточная конференция Лидеры «Нью-Джерси» забыли, как забивать голы, а Бобровский не тащит «Флориду».