Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Амур». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Потерпит ли СКА шестое поражение подряд?

Потерпит ли СКА шестое поражение подряд?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 28 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся три матча регулярного чемпионата.

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Ак Барс» — «Амур»;
— «Нефтехимик» — «Адмирал»;
— «Северсталь» — СКА.

Пройти опрос можно на Playbuzz.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019