Потерпит ли СКА шестое поражение подряд?

Сегодня, 28 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся три матча регулярного чемпионата.



«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:



— «Ак Барс» — «Амур»;

— «Нефтехимик» — «Адмирал»;

— «Северсталь» — СКА.

Пройти опрос можно на Playbuzz.