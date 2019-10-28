Потерпит ли СКА шестое поражение подряд?
Сегодня, 28 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся три матча регулярного чемпионата.
«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Ак Барс» — «Амур»;
— «Нефтехимик» — «Адмирал»;
— «Северсталь» — СКА.
Пройти опрос можно на Playbuzz.
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