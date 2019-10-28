Сборная России по регби побывала на матче «Авангард» — ЦСКА

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» — ЦСКА (1:2 Б) посетила сборная России по регби, которая недавно вернулась из Японии с Кубка мира.



Игроки национальной команды подарили памятные сувениры председателю совета директоров «Авангарда» Александру Крылову и провели небольшой мастер-класс на льду. На Кубке мира россияне проиграли командам Японии, Самоа, Ирландии и Шотландии, не сумев выйти в плей-офф.



В матче с «Авангардом» подопечные Игоря Никитина вышли вперёд в концовке первого периода усилиями Ивана Телегина. Команда Боба Хартли отыгралась на 49-й минуте после точного броска в исполнении Валентина Пьянова. Основное время и дополнительное завершилось вничью, и судьба противостояния решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне московского клуба.

Буллиты Слепышева – приговор для «Авангарда». Омск снова проиграл Хоккеисты Боба Хартли не справились с ЦСКА, хотя проявили характер и сравняли счёт в ходе встречи.