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Сборная России по регби побывала на матче «Авангард» — ЦСКА

Сборная России по регби побывала на матче «Авангард» — ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» — ЦСКА (1:2 Б) посетила сборная России по регби, которая недавно вернулась из Японии с Кубка мира.

Игроки национальной команды подарили памятные сувениры председателю совета директоров «Авангарда» Александру Крылову и провели небольшой мастер-класс на льду. На Кубке мира россияне проиграли командам Японии, Самоа, Ирландии и Шотландии, не сумев выйти в плей-офф.

В матче с «Авангардом» подопечные Игоря Никитина вышли вперёд в концовке первого периода усилиями Ивана Телегина. Команда Боба Хартли отыгралась на 49-й минуте после точного броска в исполнении Валентина Пьянова. Основное время и дополнительное завершилось вничью, и судьба противостояния решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне московского клуба.

Буллиты Слепышева – приговор для «Авангарда». Омск снова проиграл
Хоккеисты Боба Хартли не справились с ЦСКА, хотя проявили характер и сравняли счёт в ходе встречи.
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