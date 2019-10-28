Лундквист: «Рейнджерс» нужно понять, что в каждом матче необходимо сражаться

Голкипер клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с «Бостон Брюинз» (4:7).
«Нам нужно понять, что в каждом матче необходимо сражаться. Причем и этого может быть недостаточно. Вообще надо играть жестко и быстро. Все сводится к единоборствам. Именно это приносит успех в лиге. Во втором периоде соперник делал с нами что хотел», — приводит слова Лундквиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич набрал 2 (1+1) очка и окончил матч с показателем полезности «-2». Артемий Панарин нанёс два броска в створ ворот и отметился двумя результативными передачами. Голкипер «Нью-Йорка» Александр Георгиев провёл на льду 19 минут 14 секунд и отразил 9 бросков из 11.
- 28 октября 2019
-
12:23
-
11:58
-
11:41
-
11:20
-
11:13
-
11:05
-
10:43
-
10:20
-
10:07
-
09:58
-
09:40
-
09:25
-
09:21
-
08:53
-
08:30
-
08:17
-
08:04
-
07:07
-
06:47
-
06:27
-
05:57
-
05:07
-
04:56
-
04:45
-
04:38
-
02:46
-
02:17
-
01:43
-
01:13
- 27 октября 2019
-
23:55
-
23:19
-
22:51
-
22:30
-
22:21
-
21:55