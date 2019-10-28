Лундквист: «Рейнджерс» нужно понять, что в каждом матче необходимо сражаться

Голкипер клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с «Бостон Брюинз» (4:7).



«Нам нужно понять, что в каждом матче необходимо сражаться. Причем и этого может быть недостаточно. Вообще надо играть жестко и быстро. Все сводится к единоборствам. Именно это приносит успех в лиге. Во втором периоде соперник делал с нами что хотел», — приводит слова Лундквиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич набрал 2 (1+1) очка и окончил матч с показателем полезности «-2». Артемий Панарин нанёс два броска в створ ворот и отметился двумя результативными передачами. Голкипер «Нью-Йорка» Александр Георгиев провёл на льду 19 минут 14 секунд и отразил 9 бросков из 11.



Катастрофа «Рейнджерс». Панарин отдал две, но команда потеряла ведущего центра А ещё «рейнджеры» пропустили гол, который нельзя было засчитывать.