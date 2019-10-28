Кошечкин, Мёрфи, Яшкин и Исаев — лучшие игроки недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ определила лауреатов восьмой недели турнира в четырёх номинациях.
Лучшим вратарём признан Василий Кошечкин («Металлург» Мг), одержавший сухую победу в гостях над «Автомобилистом» и победу в серии бросков над «Ак Барсом». В основное время поединка с казанским клубом голкипер магнитогорцев также не пропустил ни одной шайбы. Кошечкин отразил 96,94% бросков при коэффициенте надёжности 0,98.
Лучшим защитником признан Тревор Мёрфи («Куньлунь Ред Стар»), вместе с командой одержавший победы во всех трёх матчах недели и набравший в них 3 (2+1) очка.
Лучшим нападающим признан Дмитрий Яшкин («Динамо» М), вместе с командой одержавший две гостевые победы и набравший в них 6 (2+4) очков. Нападающий московского клуба набирал очки в каждом из матчей, на его счету ассистентский покер в поединке против «Амура» и дубль в игре с «Адмиралом».
Лучшим новичком признан голкипер Даниил Исаев («Локомотив»), одержавший победы в овертаймах обоих матчей недели. 19-летний голкипер ярославского клуба отразил 92,5% бросков при коэффициенте надёжности 1,83.
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