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Мансурова в составе молодёжной сборной России заменил Кизимов

Мансурова в составе молодёжной сборной России заменил Кизимов
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

В состав молодёжной сборной России для подготовки к Турниру четырёх наций вызван нападающий Семён Кизимов («Лада»), информирует официальный сайт Федерации хоккея России.

Нападающий Демид Мансуров не сможет принять участие в сборе в связи с необходимостью дополнительного восстановления после травмы.

В тренировочном сборе примут участие 23 хоккеиста:

Вратари: Ярослав Аскаров (“СКА-Нева”, Санкт-Петербург), Владимир Галкин (“Горняк”, Учалы).

Защитники: Данила Галенюк (СКА, Санкт-Петербург), Илья Гатиятулин (“Челмет”, Челябинск), Григорий Грязнов (“СКА-1946”), Даниил Журавлёв (“Барс”, Казань), Владислав Леонтьев (“Горняк”, Учалы), Даниил Мисюль (“Локомотив”, Ярославль), Шакир Мухамадуллин (“Салават Юлаев”, Уфа), Александр Романов (ЦСКА, Москва).

Нападающие: Арсений Грицюк, Егор Чинахов (“Омские Ястребы”, Омск), Григорий Денисенко (“Локомотив”, Ярославль), Павел Дорофеев (“Металлург”, Магнитогорск), Александр Жабреев (“Динамо”, Санкт-Петербург), Кирилл Марченко (СКА, Санкт-Петербург), Илья Николаев (“Локо”, Ярославль), Данила Попов (“Дизель”, Пенза), Алексей Пустозёров (“Толпар”, Уфа), Никита Рожков (“Металлург”, Магнитогорск), Алексей Цыплаков (“СКА-1946”), Дмитрий Шешин (“Стальные Лисы”, Магнитогорск), Семён Кизимов («Лада», Тольятти).

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