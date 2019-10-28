Мансурова в составе молодёжной сборной России заменил Кизимов

В состав молодёжной сборной России для подготовки к Турниру четырёх наций вызван нападающий Семён Кизимов («Лада»), информирует официальный сайт Федерации хоккея России.



Нападающий Демид Мансуров не сможет принять участие в сборе в связи с необходимостью дополнительного восстановления после травмы.



В тренировочном сборе примут участие 23 хоккеиста:



Вратари: Ярослав Аскаров (“СКА-Нева”, Санкт-Петербург), Владимир Галкин (“Горняк”, Учалы).



Защитники: Данила Галенюк (СКА, Санкт-Петербург), Илья Гатиятулин (“Челмет”, Челябинск), Григорий Грязнов (“СКА-1946”), Даниил Журавлёв (“Барс”, Казань), Владислав Леонтьев (“Горняк”, Учалы), Даниил Мисюль (“Локомотив”, Ярославль), Шакир Мухамадуллин (“Салават Юлаев”, Уфа), Александр Романов (ЦСКА, Москва).



Нападающие: Арсений Грицюк, Егор Чинахов (“Омские Ястребы”, Омск), Григорий Денисенко (“Локомотив”, Ярославль), Павел Дорофеев (“Металлург”, Магнитогорск), Александр Жабреев (“Динамо”, Санкт-Петербург), Кирилл Марченко (СКА, Санкт-Петербург), Илья Николаев (“Локо”, Ярославль), Данила Попов (“Дизель”, Пенза), Алексей Пустозёров (“Толпар”, Уфа), Никита Рожков (“Металлург”, Магнитогорск), Алексей Цыплаков (“СКА-1946”), Дмитрий Шешин (“Стальные Лисы”, Магнитогорск), Семён Кизимов («Лада», Тольятти).