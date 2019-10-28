11 игроков КХЛ вошли в состав сборной Финляндии на Кубок Карьяла

Стал известен состав сборной Финляндии на домашний этап Евротура — Кубок Карьяла, информирует Leijonat.
Вратари:
Харри Сятери («Сибирь»), Юхо Олкинуора («Адмирал»).
Защитники:
Вилле Покка («Авангард»), Микко Лехтонен, Теэму Эронен («Йокерит»), Вели-Матти Виттасмяки («Таппара»), Мико Ниемеле («Кярпят»), Юусо Хиетанен («Динамо» М), Петтери Линдбом («Лозанна»), Петтери Никкила (ХПК), Юссо Ваинио («Ювяскюля»), Атте Охтамаа («Лугано»).
Нападающие:
Эммели Суоме («Ильвес»), Марко Анттила, Хенрик Хаапала («Йокерит»), Миро Аалтонен («Витязь»), Нико Оямяки, Кристиан Куусела («Таппара»), Юхани Тюрвянен, Артту Иломаки («Лулео»), Тони Аяла («Биль»), Ессе Пульюярви, Юхо Ламмико («Кярпят»), Сакари Маннинен, Теэму Хартикайнен («Салават Юлаев»), Ере Саллинен (ХИФК), Харри Песонен («Тайгерс»).
Календарь Кубка Карьяла
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