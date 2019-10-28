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У Малкина обнаружили американское гражданство. Хоккеист входит в Putin Team

У Малкина обнаружили американское гражданство. Хок
У Малкина обнаружили американское гражданство. Хоккеист входит в Putin Team
Хоккей / НХЛ 0

Юрист Дмитрий Мачихин, занимавшийся юридической поддержкой бизнес-проекта нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, рассказал о наличии американского гражданства у российского хоккеиста. Напомним, Малкин входит в общественное движение Putin Team, созданное Александром Овечкиным.

«Имя Малкина всплыло, когда мы готовили пакет документов, собирали стандартную информацию, задавали вопросы о бенефициарах и их гражданстве. Эти вопросы вызвали у Тихонова и Полуляхова (партнёров Малкина по кампании. — Прим. «Чемпионата») напряжение: стали шептаться, а потом сказали, что в проекте есть гражданин США. Узнал я об этом, только когда пришёл загранпаспорт Малкина. Сам он вообще ни разу не появлялся в нашем офисе. Только Денис и Антон — все решения принимались ими и от его имени», — цитирует Мачихина Sports.ru.

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