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Боец UFC Царукян вошёл в тренерский штаб «Северстали»

Боец UFC Царукян вошёл в тренерский штаб «Северстали»
Хоккей / КХЛ 0

Боец UFC Арман Царукян вошёл в тренерский штаб «Северстали», сообщается на официальном сайте клуба. Он займёт должность тренера по спецподготовке. Напомним, недавно боец провёл тренировку команды.

«Когда мы жили в Хабаровске, родители водили меня на борьбу, а с 12 лет я начал совмещать её с хоккеем. Бывало даже, что пропускал тренировки по борьбе, но на хоккей ходил исправно. Со временем из-за того, что не было возможности попасть в основной состав «Амура», я полностью переключился на единоборства. Сейчас я счастлив, что смогу вернуться на лёд, хоть и в тренерском амплуа, и доказать — в первую очередь самому себе, — что шесть лет занятий хоккеем прошли не зря», — прокомментировал своё назначение Царукян.

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