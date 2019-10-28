Боец UFC Царукян вошёл в тренерский штаб «Северстали»
Боец UFC Арман Царукян вошёл в тренерский штаб «Северстали», сообщается на официальном сайте клуба. Он займёт должность тренера по спецподготовке. Напомним, недавно боец провёл тренировку команды.
«Когда мы жили в Хабаровске, родители водили меня на борьбу, а с 12 лет я начал совмещать её с хоккеем. Бывало даже, что пропускал тренировки по борьбе, но на хоккей ходил исправно. Со временем из-за того, что не было возможности попасть в основной состав «Амура», я полностью переключился на единоборства. Сейчас я счастлив, что смогу вернуться на лёд, хоть и в тренерском амплуа, и доказать — в первую очередь самому себе, — что шесть лет занятий хоккеем прошли не зря», — прокомментировал своё назначение Царукян.
- 28 октября 2019
-
15:03
-
14:49
-
14:42
-
14:33
-
14:16
-
14:09
-
14:03
-
13:51
-
13:35
-
13:09
-
13:00
-
12:56
-
12:32
-
12:23
-
11:58
-
11:41
-
11:20
-
11:13
-
11:05
-
10:43
-
10:20
-
10:07
-
09:58
-
09:40
-
09:25
-
09:21
-
08:53
-
08:30
-
08:17
-
08:04
-
07:07
-
06:47
-
06:27
-
05:57
-
05:07
Партнерский контент