Прохоркин: со стороны Ковальчука — суперпомощь. Подсказал, где купить костюм

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Николай Прохоркин прокомментировал свой дебют в НХЛ и рассказал об общении с Ильёй Ковальчуком.
«Конечно, хотелось победить. Но игра есть игра. Сейчас уступили — надеюсь, в следующем матче победим и всё пойдёт намного лучше. Не загадывал, что будет. Давно уже не играл. Ждал своего шанса, тренировался, смотрел хоккей со стороны. В первом периоде после такой паузы очень тяжело было вкатиться. Да и жарковато здесь, очень тяжело дышать. А может, это везде так в НХЛ? Я ещё не знаю. Не с чем сравнивать. В принципе я доволен своей игрой. Хотелось бы только победить. Это было бы вообще замечательно.
Илья — замечательный человек, партнёр, наставник. Он много что выиграл там, где выступал. Очень помогает. Без русского общения в команде да с моим английским было бы очень тяжело. А со стороны Ковальчука я получаю суперпомощь. Он большой молодец.
Мы всегда на связи. Если что-то случается или мне что-то нужно, я всегда ему звоню. Например, не знал, где купить костюм. Позвонил — Илья мне всё подсказал-показал. Замечательно», — цитирует игрока «Матч ТВ».
- 28 октября 2019
-
15:03
-
14:49
-
14:42
-
14:33
-
14:16
-
14:09
-
14:03
-
13:51
-
13:35
-
13:09
-
13:00
-
12:56
-
12:32
-
12:23
-
11:58
-
11:41
-
11:20
-
11:13
-
11:05
-
10:43
-
10:20
-
10:07
-
09:58
-
09:40
-
09:25
-
09:21
-
08:53
-
08:30
-
08:17
-
08:04
-
07:07
-
06:47
-
06:27
-
05:57
-
05:07