Прохоркин: со стороны Ковальчука — суперпомощь. Подсказал, где купить костюм

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Николай Прохоркин прокомментировал свой дебют в НХЛ и рассказал об общении с Ильёй Ковальчуком.



«Конечно, хотелось победить. Но игра есть игра. Сейчас уступили — надеюсь, в следующем матче победим и всё пойдёт намного лучше. Не загадывал, что будет. Давно уже не играл. Ждал своего шанса, тренировался, смотрел хоккей со стороны. В первом периоде после такой паузы очень тяжело было вкатиться. Да и жарковато здесь, очень тяжело дышать. А может, это везде так в НХЛ? Я ещё не знаю. Не с чем сравнивать. В принципе я доволен своей игрой. Хотелось бы только победить. Это было бы вообще замечательно.



Илья — замечательный человек, партнёр, наставник. Он много что выиграл там, где выступал. Очень помогает. Без русского общения в команде да с моим английским было бы очень тяжело. А со стороны Ковальчука я получаю суперпомощь. Он большой молодец.



Мы всегда на связи. Если что-то случается или мне что-то нужно, я всегда ему звоню. Например, не знал, где купить костюм. Позвонил — Илья мне всё подсказал-показал. Замечательно», — цитирует игрока «Матч ТВ».

«У нас есть люди, которые не могут играть в НХЛ». Ковальчука уберут из «Кингз»? Между прочим, Прохоркин удачно дебютировал.