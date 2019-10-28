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«Авангард» отправил Никиту Щербака в список отказов

«Авангард» отправил Никиту Щербака в список отказов
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Авангард» отправил в список отказов нападающего Никиту Щербака, информирует пресс-служба КХЛ. Напомним, месяц назад «ястребы» поменяли условия трёхлетнего контракта Щербака, снизив общую сумму соглашения со 180 до 120 млн рублей.

В нынешнем сезоне Щербак принял участие в 16 матчах, набрав 6 (2+4) баллов при показателе полезности "+4" и 10 минутах штрафа.

Ранее форвард провёл два года в системе «Монреаль Канадиенс», откуда с драфта отказов его забрал «Лос-Анджелес». В прошлом регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги нападающий принял участие в восьми встречах, отметившись одной заброшенной шайбой при показателе полезности «-4» и двух минутах штрафного времени. В среднем Щербак проводил на площадке около 10 минут за матч.

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