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Александр Андриевский стал главным тренером «Сочи»

Александр Андриевский стал главным тренером «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

Новым главным тренером хоккейного клуба «Сочи» стал Александр Андриевский, информирует официальный сайт черноморской команды. Ранее об этом сообщил «Чемпионат».

Тренерский штаб покидают Леонид Береснев, который в последнее время исполнял обязанности главного тренера, тренер вратарей Яри Каарела и тренер по физподготовке Леонид Дмитриченко.

Новым тренером вратарей стал Вадим Тарасов. Тренером по физической подготовке назначен Александр Микульчик.

Тренерскую карьеру Андриевский начинал в минском «Динамо»: в сезоне-2006/07 помогал Любомиру Поковичу и Эдуарду Занковцу. После этого трудился в молодёжке и «Гомеле». В первый год существования КХЛ принял «зубров» в ходе регулярки, сменив на мостике Глена Хэнлона. В дальнейшем на протяжении пяти сезонов входил в штаб команды: дважды его возглавлял, а также помогал Мареку Сикоре и Кари Хейккиле. Под началом Андриевского динамовцы завоевали Кубок Шпенглера—2009.

В 2014 году специалист вновь возглавил «Гомель», взял с командой бронзу ОЧБ и вернулся в КХЛ уже в статусе рулевого «Адмирала». Дважды выводил «моряков» в плей-офф с шестого места Восточной конференции. В минувшем сезоне Андриевский работал в «Сибири».

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