Александр Андриевский стал главным тренером «Сочи»

Новым главным тренером хоккейного клуба «Сочи» стал Александр Андриевский, информирует официальный сайт черноморской команды. Ранее об этом сообщил «Чемпионат».
Тренерский штаб покидают Леонид Береснев, который в последнее время исполнял обязанности главного тренера, тренер вратарей Яри Каарела и тренер по физподготовке Леонид Дмитриченко.
Новым тренером вратарей стал Вадим Тарасов. Тренером по физической подготовке назначен Александр Микульчик.
Тренерскую карьеру Андриевский начинал в минском «Динамо»: в сезоне-2006/07 помогал Любомиру Поковичу и Эдуарду Занковцу. После этого трудился в молодёжке и «Гомеле». В первый год существования КХЛ принял «зубров» в ходе регулярки, сменив на мостике Глена Хэнлона. В дальнейшем на протяжении пяти сезонов входил в штаб команды: дважды его возглавлял, а также помогал Мареку Сикоре и Кари Хейккиле. Под началом Андриевского динамовцы завоевали Кубок Шпенглера—2009.
В 2014 году специалист вновь возглавил «Гомель», взял с командой бронзу ОЧБ и вернулся в КХЛ уже в статусе рулевого «Адмирала». Дважды выводил «моряков» в плей-офф с шестого места Восточной конференции. В минувшем сезоне Андриевский работал в «Сибири».
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