«Автомобилист» отправился на выезд, взяв 30 хоккеистов

Екатеринбургский «Автомобилист» отправился на выездную серию, информирует официальный сайт команды. В рамках выезда подопечные Андрея Мартемьянова сыграют в Новосибирске, Нур-Султане и Челябинске.



На выезд отправились:



вратари: Якуб Коварж, Георгий Романов, Леонид Фомин;



защитники: Максим Березин, Рафаэль Батыршин, Михаил Мамкин, Денис Бодров, Иван Вишневский, Ефим Гуркин, Семён Переляев, Фёдор Беляков, Никита Трямкин, Алексей Василевский;



нападающие: Максим Рассейкин, Найджел Доус, Дэн Секстон, Павел Дацюк, Анатолий Голышев, Джефф Плэтт, Брукс Мэйсек, Георгий Белоусов, Питер Холланд, Виталий Попов, Никита Сетдиков, Степан Хрипунов, Александр Кучерявенко, Вячеслав Литовченко, Андрей Обидин, Артём Гареев, Максим Седов.