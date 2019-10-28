Шесть игроков КХЛ сыграют за сборную Швеции на Кубке Карьяла—2019

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв определился с составом на первый этап Евротура. Кубок Карьяла пройдёт с 7 по 10 ноября в Хельсинки. Шведы сыграют вынесенный матч с чехами в Лександе, а затем встретятся с командами России и Финляндии.

Вратари: Магнус Хелльберг (СКА), Адам Рейдеборн («Ак Барс»), Кристоффер Рифальк («Рёгле», Швеция);

Защитники: Клас Дальбек (ЦСКА), Микаэль Викстранд («Ак Барс»), Никлас Ханссон («Рёгле», Швеция), Симон Бертильссон (ХК «Сочи»), Еспер Селльгрен («Лулео», Швеция), Олле Алсинг, Том Нилльсон (оба — «Юргорден», Швеция), Арвид Лунберг («Шеллефтео», Швеция);

Нападающие: Антон Редин («Брюнэс», Швеция), Густав Рюдаль, Микаэль Линдквист (оба — «Ферьестад», Швеция), Деннис Эверберг, Даниэль Заар (оба — «Рёгле», Швеция), Оскар Линдберг, Карл Клингберг (оба — «Цуг», Швейцария), Патрик Берглунд («Юргорден», Швеция»), Юхан Сундстрём («Фрёлунда», Швеция), Даниэль Бродин («Фрибур», Швейцария), Фредрик Хендемарк («Мальмё», Швеция), Деннис Расмуссен («Металлург»), Матиас Броме («Эребру», Швеция).