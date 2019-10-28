«Северсталь» расторгла контракт с Лапенковым. У него 2 очка в 7 матчах сезона
«Северсталь» расторгла контракт с нападающим Евгением Лапенковым, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Состав «Северстали» 35-летний Лапенков пополнил в ходе прошлого сезона. Провёл 21 матч в регулярном чемпионате КХЛ, забросил три шайбы и отдал две голевые передачи при показателе полезности «+4». В этом сезоне опытный форвард принял участие в семи матчах регулярного чемпионата, отметившись двумя голевыми передачами при полезности «-2». В среднем за матч он проводил на льду 10,5 минут.
Сезон-2018/19 Лапенков начинал в составе «Трактора». Он отыграл 17 матчей в регулярке КХЛ и отметился результативной передачей, заработав показатель полезности «-10». В среднем за матч проводил на льду более 12 минут.
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