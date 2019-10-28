Минское «Динамо» заключило полноценный контракт с Евгением Дадоновым
Минское «Динамо» заключило полноценный контракт с Евгением Дадоновым, информирует пресс-служба белорусского клуба. С хоккеистом по итогам просмотра подписан двусторонний контракт до конца сезона.
В ходе просмотра Евгений провёл три матча с показателем полезности «+1». Дадонов проводил на льду в среднем 9 минут. В сезоне-2013/14 воспитанник витебского хоккея уже защищал цвета минского «Динамо». Тогда в КХЛ форвард провёл 40 матчей, забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу. Также он выступал за «Динамо» в Кубке надежды (12 матчей, один ассистентский балл).
Также отмечается, что просмотр Никиты Крыскина будет продолжен в выездной серии. Пробный контракт с Евгением Гайнетдиновым расторгнут, хоккеист вернётся в «Юность».
Минское «Динамо» подписало Евгения Дадонова и ещё двух игроков
- 28 октября 2019
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